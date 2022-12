Città Metropolitana Roma: a Monterotondo tappa del progetto "Corner di sport"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta a Monterotondo, in provincia di Roma, una delle tappe del progetto "Corner di sport", un programma di attività e iniziative per diffondere la cultura e i valori dello sport, finanziato con il protocollo d'intesa tra Città metropolitana di Roma Capitale e Coni, comitato regionale Lazio. Il Corner si è svolto nella zona adiacente al villaggio di Natale organizzato dalla proloco e dall'assessorato alla cultura del Comune di Monterotondo. Lo riferisce una nota di Città metropolitana di Roma. Le discipline sportive nelle quali si sono cimentati bambini e ragazzi, sono state il Pentathlon moderno (presente con la scherma e il tiro laser), il canottaggio, i calci di rigore e le mini moto. (segue) (Com)