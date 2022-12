Città Metropolitana Roma: a Monterotondo tappa del progetto "Corner di sport" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa serie di iniziative valorizzeranno la pratica sportiva come elemento aggregante in tutto il territorio metropolitano", spiega la consigliera delegata allo Sviluppo economico di Città metropolitana di Roma, Alessia Pieretti. "L'inclusività e il contrasto alle discriminazioni sono i principi che guidano la nostra azione di governo per promuovere lo sport e nello stesso tempo educare alle discipline motorie. Vogliamo accrescere il benessere dei nostri cittadini e nello stesso tempo la rivitalizzazione economica dei nostri territori. Un particolare ringraziamento al Presidente del Coni Lazio Riccardo Viola e all'assessore alla Cultura di Monterotondo Marianna Valenti", conclude. Il prossimo appuntamento con i Corner di sport è per domenica 18 dicembre nel Comune di Labico. (Com)