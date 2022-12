Natale: Sorgente Group, a Roma albero piazza San Silvestro è una fontana di luce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Piazza San Silvestro, nel cuore di Roma, brilla la “fontana di luce 3D”, l’albero di Natale che quest’anno Sorgente Group offre alla città di Roma e che illuminerà le notti romane fino all’8 gennaio prossimo. La “fontana di luce 3D”, realizzata da Rbr Light su idea e progetto di Paola Mainetti, Vicepresidente della Fondazione Sorgente Group, è decorata con stringhe led di colore bianco freddo, e svetta per circa 8 metri illuminando tutta la Piazza, grazie ai suoi 10.500 led a basso consumo energetico, nel rispetto del contenimento dell’inquinamento luminoso e del risparmio energetico. L’accensione dell’albero è avvenuta alla presenza della Presidente Municipio Roma I Centro, Lorenza Bonaccorsi, che ha ringraziato Sorgente Group, come le diverse associazioni dei commercianti. "Ammirando l’albero di Piazza di Spagna, le luminarie di via Condotti, tutta via del Corso illuminata, riteniamo di aver raggiunto l’obiettivo di rendere Roma più luminosa, dando un segnale importante di rinascita della Città", si lelle nella nota. “La cosa più brutta sarebbe spegnere la città: noi invece vogliamo accenderla. Speriamo che questa fontana di luce, che riprende il simbolo Sorgente della nostra azienda, illumini Roma, con l’augurio di vitalità e prosperità – rileva Paola Mainetti – spiegando che la struttura dell’albero è costituita da tante piccole fontane che, raggiungendo l’apice, si uniscono in una grande fontana spumeggiante di luci led, il tutto nel rispetto del risparmio energetico.(Com)