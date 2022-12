Digitale: nasce 3-I Spa, nuova società pubblica italiana dedicata a sviluppo software

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mettere a fattor comune le competenze e i servizi informatici degli Enti e delle Pubbliche amministrazioni centrali, ottimizzare gli investimenti e assicurare sempre più elevati livelli di sicurezza e cybersecurity nell’erogazione dei servizi pubblici digitali: è con questi obiettivi che è stata costituita "3-I Spa", la software house italiana, a capitale e partecipazione interamente pubblica, che avrà il compito di sviluppare, manutenere e gestire le soluzioni software e i servizi informatici dell’Istituto nazionale previdenza sociale (Inps), dell’Istituto nazionale di statistica (Istat), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), della presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e delle altre Pubbliche amministrazioni centrali. L’azionariato della società, che nei prossimi mesi prenderà in carico i servizi operativi, sarà per il 49 per cento in capo all’Inps, azionista di maggioranza relativa, seguito dall’Inail per il 30 per cento e dall’Istat per il 21 per cento. "Oggi portiamo a compimento, nei tempi previsti, un importante obiettivo del Pnrr. Con l’istituzione di 3-I creiamo un polo di riferimento per le Pubbliche amministrazioni centrali, oltre che un centro di eccellenza nel panorama dei fornitori dei servizi digitali per gli Enti e tutto il settore pubblico. Grazie alle economie di scala consentirà un’ottimizzazione degli investimenti e dei processi amministrativi, e allo stesso tempo permetterà una governance pubblica diretta, efficace e stabile dei sistemi e delle strategie Ict al servizio delle Pa centrali, in linea con il principio di sovranità digitale italiana ed europea", ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti. (segue) (Com)