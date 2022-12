Digitale: nasce 3-I Spa, nuova società pubblica italiana dedicata a sviluppo software (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella della digitalizzazione è la sfida principale che abbiamo di fronte nel processo di innovazione della Pa non solo da un punto di vista tecnologico, ma anche culturale e organizzativo. Una sfida che richiede profondi cambiamenti delle strutture e una non meno radicale riprogettazione delle procedure, dei prodotti e dei servizi che la collettività si attende da un’amministrazione pubblica moderna ed efficiente. La creazione della società '3-I' rappresenta un tassello di questo processo, che tiene insieme in modo virtuoso le diverse istituzioni coinvolte. Il mio auspicio è che migliori la gestione dei servizi informatici, contribuendo alla transizione digitale della Pa, intesa come volano di efficienza, nell’ottica di una migliore allocazione delle risorse e di procedimenti sostenibili e più efficaci per cittadini e imprese", ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. "La società dell'informazione in cui siamo immersi ci ha insegnato che la gestione congiunta e trasversale del dato è fondamentale. Con questo progetto si apre alla possibilità di processare più strategicamente, per le rispettive competenze, le informazioni che la pubblica amministrazione già conosce attraverso le attività di Inps, Inail e Istat. Un connubio dalle ampie potenzialità se si guarda alla nascita della società "3-I" come ad uno strumento in grado di favorire l’avvicinamento del mercato del lavoro alle reali esigenze dell'economia", ha dichiarato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone. (segue) (Com)