Digitale: nasce 3-I Spa, nuova società pubblica italiana dedicata a sviluppo software (3)

- Il progetto è il risultato della collaborazione tra il ministero del Lavoro, il dipartimento per la Trasformazione digitale e quello della Funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei ministri, e degli Istituti Inps, Inail e Istat. La creazione di una "NewCo" dedicata allo sviluppo di software a supporto della trasformazione digitale della Pubblica amministrazione è una milestone prevista dalla missione "M1C1-Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa" del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La costituzione di "3-I Spa" è stata approvata, in anticipo sui tempi previsti dal Pnrr, con il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo e la gestione delle applicazioni Ict che supportano i processi delle amministrazioni centrali e consolidare le competenze tecnologiche che oggi sono frammentate tra diversi attori istituzionali. Il rapporto tra la neonata società e gli Istituti che la compongono sarà disciplinato attraverso un contratto di servizio nel quale saranno definiti: la data di avvio dei servizi, i livelli minimi delle prestazioni e le relative compensazioni economiche. (Com)