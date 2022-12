Germania-Singapore: primo ministro Lee in visita, domani incontro con cancelliere Scholz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, è giunto in Germania, a Kiel, accompagnato dai ministri della Difesa, Ng Eng Hen, e degli Esteri, Vivian Balakrishnan, per una visita ufficiale di due giorni (12 e 13 dicembre). Domani incontrerà il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, col quale presenzierà alla cerimonia di varo dei sottomarini Impeccable e Illustrious prodotti in Germania per la Marina militare di Singapore. Lo rende noto un comunicato dell’ufficio del premier singaporiano. Il viaggio ufficiale di Lee proseguirà il 14 dicembre a Bruxelles, in Belgio, dove si terrà il vertice celebrativo dei 45 anni di relazioni tra l’Unione europea e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Lee tornerà nella città-Stato il 16 dicembre. Durante la sua assenza sarà sostituito dal suo vice, il ministro delle Finanze Lawrence Wong.(Fim)