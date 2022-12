Energia: Orban sabato a Bucarest per firma accordo su forniture elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17 dicembre a Bucarest, il premier ungherese, Viktor Orban, sarà in Romania per firmare un accordo per la fornitura di energia elettrica dall’Azerbaigian all’Ungheria attraverso la Georgia e la Romania. Lo ha dichiarato il capo dell’ufficio stampa di Orban, Bertalan Havasi, confermando le indiscrezioni della stampa romena. Secondo quanto hanno scritto i media di Bucarest, alla firma saranno presenti il presidente romeno Klaus Iohannis, il premier georgiano Irakli Garibashvili, il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev, e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Dopo colloqui con il ministro dell’Energia azerbaigiano, Parviz Shahbazov, ad agosto, il ministro degli Esteri magiaro, Peter Szijjarto, aveva annunciato che Baku avrebbe prodotto grandi quantità di elettricità “verde” che possono essere esportate mediante interconnettore sottomarino dapprima in Georgia e poi in Romania. Il capo della diplomazia di Budapest aveva poi aggiunto che l’Ungheria si sarebbe unita al progetto. Al fine di ottenere fondi Ue, era infatti necessaria la partecipazione di almeno due Stati membri. (Vap)