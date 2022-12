Lombardia: la salute mentale nelle carceri al centro di un'indagine della commissione speciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro i filoni di intervento proposti nelle conclusioni dell'indagine: la riduzione delle liste di attesa per entrare nelle REMS; il ricorso all'interno delle carceri di personale di supporto agli psichiatri (psicologi, infermieri psichiatrici, tecnici di riabilitazione psichiatrica); più formazione specifica per gli agenti, anche con la possibilità di istituire sportelli d'ascolto per coloro che ne avvertissero la necessità; maggiore attenzione ai rischi psicosociali delle donne detenute, anche con interventi di medicina di genere. Al dibattito sono intervenuti Francesca Valenzi, dell'amministrazione penitenziaria della Lombardia, Roberto Ranieri, responsabile Uo Sanità Penitenziaria di Regione Lombardia, Valentina Alberta, vicepresidente Camera Penale Milano e Giovanna Di Rosa, presidente Tribunale di Sorveglianza di Milano. Le conclusioni sono state illustrate da Antonella Forattini, neo eletta al parlamento e già presidente della commissione speciale sulla situazione carceraria, che ha auspicato che si proceda nel consolidamento dell'esperienza di giustizia riparativa. (Com)