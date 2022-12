Afghanistan: tre morti nell’attacco contro un hotel in cui risiedevano funzionari cinesi a Kabul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco è iniziato intorno alle 14:30 (ora locale) quando un gruppo di uomini armati hanno fatto irruzione nell'hotel utilizzato principalmente da diplomatici, imprenditori e funzionari cinesi. L'attacco non è stato ancora rivendicato, ma vi è il sospetto che sia opera dello Stato islamico – Provincia Khorasan, il ramo afgano del gruppo terroristico fondato da Abu Bakr al Baghdadi. L’attacco giunge il giorno dopo che l'ambasciatore cinese a Kabul ha incontrato il viceministro degli affari Esteri, Sher Mohammad Abbas Stanikzai, e ha chiesto al governo provvisorio di prestare maggiore attenzione alla sicurezza dell'ambasciata di Cina in Afghanistan. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa afgana “Pajhwok”, nell’incontro di ieri con il diplomatico cinese, Stanikzai ha affermato che garantire la sicurezza delle missioni diplomatiche straniere in Afghanistan è una priorità dell'Emirato islamico. (segue) (Res)