Afghanistan: tre morti nell’attacco contro un hotel in cui risiedevano funzionari cinesi a Kabul (3)

- La Cina, che condivide un confine di 76 chilometri con l'Afghanistan, non ha riconosciuto ufficialmente il governo talebano, ma è uno dei pochi Paesi a mantenere una piena presenza diplomatica a Kabul. Pechino teme da tempo che l'Afghanistan possa diventare un centro per eventuali attacchi da parte di esponenti estremisti della minoranza uigura nella delicata regione di confine dello Xinjiang. Poco dopo il loro ritorno al potere nell’agosto dello scorso anno, i talebani hanno promesso che l'Afghanistan non sarebbe stato utilizzato come base per i militanti e, in cambio, la Cina ha offerto sostegno economico e investimenti per la ricostruzione dell'Afghanistan. (Res)