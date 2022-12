Via Bolla: Di marco (M5s), a due mesi da elezioni centrodestra si ricorda dei problemi delle case Erp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La passerella di Fontana, dell’assessore Rizzi e dei vertici di Aler è vergognosa. Dopo cinque anni, a due mesi dalle elezioni regionali, il centrodestra si ricorda dei problemi legati all’edilizia pubblica". Lo afferma il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Lombardia, Nicola Di Marco, nei confronti dell’odierna visita del Presidente Attilio Fontana e dell’Assessore Alan Rizzi presso gli stabili di via Bolla a Milano. "Surreale poi - prosegue - che i progetti di cui oggi si vantano i vertici di Regione Lombardia siano merito delle risorse messe a disposizione dal Superbonus 110 per cento del Movimento Cinque Stelle, esattamente lo stesso Superbonus 110 per cento che il governo Meloni, in linea con il governo Draghi, sta facendo di tutto per ostacolare e affossare" "Lo stesso Superbonus 110 per cento le cui potenzialità sono state sfruttate solamente in minima parte a causa della conclamata inefficienza di Aler Lombardia", conclude (Com)