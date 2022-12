Gargano: Costa (M5s), atto vile contro tutori bellezza Parco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un atto vile che costituisce un attacco non solo ai Carabinieri forestali ma anche al territorio che essi tutelano ogni giorno". Lo afferma Sergio Costa (M5s), vicepresidente della Camera in merito all'attentato incendiario verso due mezzi del Corpo forestale nel cortile della Caserma, all'interno del Parco nazionale del Gargano. "I parchi sono presìdi di legalità, economia green, tutela della biodiversità, e i Carabinieri forestali sono tra i tutori principali di questi scrigni. Le istituzioni non si faranno intimidire, e la risposta arriverà compatta dallo Stato", conclude Costa. (Rin)