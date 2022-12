Sicurezza: Bilotti (M5s), con decreto Rave governo spalanca porte a corruzione e malaffare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'abbattimento della Spazzacorrotti, la migliore legge anticorruzione che abbiamo mai avuto, governo e maggioranza faranno fare all'Italia un enorme passo indietro. Concedere i benefici penitenziari ai condannati per peculato, corruzione e concussione e addirittura per chi commette il reato di associazione a delinquere finalizzato a commettere proprio quei delitti, è indecente. E' una porta spalancata verso i fondi del Pnrr per il vasto ed eterogeneo mondo della corruzione. Vi state assumendo la responsabilità di indebolire la capacità dello Stato di combattere mafie e corruzione, lasciando che il Paese venga travolto dal malaffare". Lo ha detto la senatrice M5s Anna Bilotti nel suo intervento in discussione generale sul decreto legge Rave. (Rin)