Legge Bilancio: Zedda (Fd'I), 1 miliardo di euro per sviluppo Sud

- "Ottima l’iniziativa di palazzo Chigi che sta lavorando a un pacchetto di emendamenti alla manovra per promuovere anche nel 2023 gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno. La settimana scorsa ho incontrato il ministro Fitto e ci siamo confrontati proprio su questi temi. Il lavoro infaticabile di questo governo dimostra tutta sua la visione per costruire l’Italia del futuro. Centrali saranno la proroga del credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati nelle aree Zes e nelle Zone logistiche semplificate, la proroga del credito d’imposta maggiorato per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese del meridione. Un miliardo di euro destinati allo sviluppo del Mezzogiorno". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia e vice capogruppo, Antonella Zedda.(Rin)