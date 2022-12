Difesa: presidente Duda, offerta tedesca Patriot a Polonia è importante gesto di alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Germania di inviare in Polonia i sistemi di difesa aerea Patriot è un importante gesto di alleanza. Lo ha dichiarato il presidente polacco, Andrzej Duda, in conferenza stampa a Berlino con l’omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier. Il gesto è importante “soprattutto dopo quello che è successo presso la nostra frontiera orientale”, ha detto Duda in riferimento alla caduta di un missile a Przewodow il 15 novembre scorso. Nell’accaduto sono morte due persone. “Per fortuna è stato solo un incidente, ma la questione ovvia a tutti è che il potenziamento della difesa antimissilistica e antiaerea della Polonia ha un enorme significato per la costruzione della nostra sicurezza”, ha proseguito il capo dello Stato polacco. Nei prossimi giorni, gruppi di esperti tedeschi e polacchi si riuniranno per stabilire dove schierare i Patriot. (Geb)