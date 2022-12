Germania: chiesta revisione Pnrr a Commissione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì la Germania ha presentato alla Commissione europea una richiesta di modifica del Pnrr, in cui chiede la modifica di due misure del piano di ripresa e resilienza tedesco. La prima è una misura a sostegno degli investimenti nella digitalizzazione delle ferrovie, in cui la Germania ha chiesto di posticipare la data prevista di completamento di uno dei sette progetti, a causa di ritardi eccezionali nella costruzione. La seconda modifica riguarda un programma speciale per accelerare la ricerca e lo sviluppo di vaccini contro il Covid, in cui la Germania ha presentato un emendamento che tiene conto del fatto che uno dei tre partecipanti al programma ha avuto successo sia nella ricerca che nell'introduzione del vaccino, mentre gli altri due partecipanti non hanno presentato una richiesta di approvazione all'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Questo ha portato a un minore esborso totale di fondi nell'ambito del programma. (segue) (Beb)