Cambogia: premier parteciperà a conferenza su Ucraina a Parigi e a vertice Ue-Asean a Bruxelles

- Il primo ministro della Cambogia, Hun Sen, è arrivato oggi a Bruxelles, in Belgio, per partecipare il 14 dicembre al vertice celebrativo dei 45 anni di relazioni tra l’Unione europea e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Il premier, riferisce un comunicato del ministero degli Esteri cambogiano, è accompagnato dai ministri degli Esteri, Prak Sokhonn, del Commercio, Pan Sorasak, e dell’Istruzione, Chuon Naron. Prima del summit, Hun Sen, effettuerà una visita di lavoro in Francia, a Parigi, per partecipare, domani, alla conferenza internazionale per la ricostruzione dell’Ucraina ed essere ricevuto dal presidente della Francia, Emmanuel Macron, all’Eliseo.(Fim)