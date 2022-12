Speciale energia: Gelmini (Azione), bene svolta associazioni su impianti Fer, avanti con rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’accordo fra Legambiente, Fai e Wwf sulla crescita delle fonti rinnovabili di energia è una buona notizia perché spacca il fronte dei no ideologici a tutto, di chi vede anche nei pannelli solari o nelle pale eoliche una minaccia per il paesaggio. Dobbiamo andare avanti con determinazione perché l’Italia può crescere moltissimo nelle rinnovabili". Così in una nota Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione. "Occorre proseguire l’opera di sburocratizzazione iniziata con il governo Draghi e definire rapidamente – senza veti insensati – le aree idonee: non sono più ammissibili ritardi o indecisioni”, conclude. (Rin)