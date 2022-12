Slovacchia: alcuni psichiatri e psicologi si oppongono a linee guida su cura persone trans

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni psichiatri, psicologi e altre figure mediche chiedono al governo di respingere le linee guida sulla cura delle persone trans in corso di elaborazione da parte del ministero della Salute. Tra i firmatari di una lettera indirizzata a tal proposito all’esecutivo appare anche il nome del commissario per l’infanzia, Jozef Miklosko. “Nessuno ha il diritto di fare pressione sui medici affinché acconsentano e confermino le procedure e, in caso di disaccordo, di minacciarli di sanzioni”, ha riferito uno dei firmatari, lo psichiatra e psicoterapeuta Marek Masiar. Secondo le figure professionali che hanno sottoscritto la missiva, i trattamenti ormonali e le operazioni chirurgiche per la riassegnazione del genere interferiscono con la salute. Il dicastero della Salute ha rilasciato delle linee guida sul tema ad aprile, le quali avrebbero dovuto semplificare il procedimento di riassegnazione del genere per le persone trans. Dopo le richieste di ritiro da parte di alcuni esponenti politici, il dicastero ne ha sospeso la validità e sta ora lavorando a una riformulazione. (Vap)