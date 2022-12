Fvg: Ires su dati Istat, da gennaio a settembre export cresce del 22,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce l’export del Friuli Venezia Giulia. Nei primi nove mesi dell’anno il valore delle vendite all’estero delle imprese regionali ha raggiunto i 16,2 miliardi di euro, tre miliardi in più rispetto allo scorso anno, facendo registrare una crescita del 22,4 per cento. Sono i dati evidenziati da un’indagine dell’Ires Friuli Venezia Giulia che ha elaborato dati Istat. Il risultato regionale supera quello del Nord Est (fermo al 17,7 per cento) e quello nazionale (21,2 per cento). Positivi i dati su tutte le province (Udine +22,6 per cento, Pordenone +17,5 per cento, Trieste +41,3 per cento), tranne che nell’area isontina che fa registrare un -3,4 per cento legato all’andamento delle commesse della cantieristica navale. Nello stesso periodo il valore delle importazioni regionali è cresciuto del 32,5 per cento, facendo aumentare l’avanzo commerciale dai 6,4 miliardi di euro dei primi nove mesi del 2021 ai 7,1 miliardi quest’anno. “Il risultato decisamente positivo è fortemente condizionato dai rialzi dei prezzi, che hanno riguardato quasi tutti i settori merceologici. Il comparto delle produzioni in metallo che include la siderurgia, ad esempio, ha fatto registrare un incremento del valore delle vendite pari a +32,9 per cento nei primi nove mesi di quest’anno, quasi 1 miliardo di euro in più”, spiega il ricercatore dell’Ires Friuli Venezia Giulia, Alessandro Russo. (Frt)