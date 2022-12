Legge Bilancio: Baldino (M5s), sì a riscatto gratuito periodo studi universitari per under 36

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato segnalato, nella giornata di ieri, l'emendamento, a prima firma Vittoria Baldino, vicepresidente del Movimento cinque stelle alla Camera dei deputati, sottoscritto anche dal presidente Giuseppe Conte, all'articolo 56 della legge di Bilancio. "L'emendamento - fa sapere la parlamentare in una nota - vuole innovare fortemente il vigente quadro normativo, prevedendo il riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari, in favore di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età. In Italia il tasso di disoccupazione giovanile è pari al 31,6 per cento, tra i più alti in Europa. I nostri giovani si inseriscono sempre più tardi nel mondo del lavoro e, in prospettiva, si ritroveranno a godere di trattamenti previdenziali sempre più scarni. L'introduzione del riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari, vuole così rendere più conveniente la formazione superiore e l'arricchimento culturale, senza compromettere la sostenibilità del nostro sistema pensionistico". L'esponente del M5s prosegue: "In materia di riscatto della laurea, la normativa vigente, consente di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi, attraverso il versamento volontario dei contributi per un numero di anni pari a quelli trascorsi in università, eccetto i periodi fuori corso. Gli aventi diritto, tuttavia, prevalentemente preferiscono non richiedere questo beneficio per l'eccessivo costo dell'operazione. L'intervento normativo - conclude Baldino - vuole la costituzione di una sorta di 'Dote previdenziale' a favore dei giovani fino a 35 anni di età, stimata in 1,5 miliardi di euro finanziati attraverso interventi di spending review. Tanto garantirebbe il gratuito riscatto del periodo di studi universitari, per i giovani fino ai 35 anni di età, e che il periodo riscattato sia valido sia per il diritto che per la misura del trattamento pensionistico". (Com)