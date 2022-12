Schengen: lettera aperta ministro Interno romeno a omologo austriaco, da Vienna gioco politico poco dignitoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno romeno, Lucian Bode, ha inviato una lettera aperta al suo omologo austriaco, Gerhard Karner, in cui esprime la sua "profonda indignazione" per il voto contro l'adesione della Romania all'area Schengen. Bode ha accusato Karner nella di aver giocato "un gioco politico poco dignitoso". "Scrivo per esprimere la mia profonda indignazione per il suo voto nel Consiglio Giustizia e Affari interni contro l'adesione della Romania all'area Schengen, dopo che mi avete assicurato il 23 novembre a Vienna, alla presenza dei nostri colleghi, che siete 'un amico della Romania'", afferma Bode. Si tratta di una decisione "ingiusta, senza alcuna reale giustificazione", che crea enormi danni a livello Ue e un pericoloso precedente nell'attuale contesto geopolitico. Bode ha parlato di una "decisione arbitraria, che viola in modo flagrante il diritto della Romania ad essere uno Stato membro con pieni diritti dell'area Schengen", e le argomentazioni presentate non hanno nulla a che fare con la realtà. "Signor ministro, lei ha giocato un gioco politico indegno di un Paese che ha una così ricca tradizione politica e che è da tanto tempo una democrazia consolidata. Avete trattato i romeni e la Romania in modo ingiusto, discriminatorio e illogico. Mi dispiace dirvelo, ma questo modo di agire non è appropriato per nessun politico dell'Unione europea", ha scritto il ministro romeno. (Rob)