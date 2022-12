Fvg: Ires su dati Istat, diminuiscono scambi commerciali con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce l’export del Friuli Venezia Giulia verso il mercato comunitario, mentre si riducono gli scambi commerciali con la Russia. Secondo un’indagine dell’Ires Friuli Venezia Giulia, che ha elaborato dati Istat, nei primi nove mesi del 2022 le imprese regionali hanno registrato un incremento sostenuto dei flussi destinati al mercato comunitario pari al 29,8 per cento. In crescita tutti gli scambi con i principali partner commerciali: più 26,8 per cento verso la Germania, più 38,2 per cento verso la Francia e più 36 per cento verso l’Austria. Al di fuori dell’Unione Europea si registrano flussi importanti verso gli Stati Uniti, legati soprattutto al settore della cantieristica navale e al comparto del mobile (+52,8 per cento) e verso il Qatar, dove raggiungono il valore di 639 milioni di euro grazie a cantieristica, armi e munizioni. Al contrario, dopo anni di sanzioni e a causa del conflitto in corso, si riducono gli scambi commerciali con la Federazione Russa: le esportazioni delle imprese regionali verso Mosca sono passate da 157,6 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021 a 103,2 milioni nello stesso periodo di quest’anno, facendo registrare una diminuzione pari al 34,5 per cento. (Frt)