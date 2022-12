Cina: il Pakistan è il Paese al mondo che più risente dell'influenza di Pechino, Italia al 33mo posto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pakistan figura in cima a una nuova classifica che misura l'influenza della Cina nel mondo e che vede l'Italia al 33mo posto, con una penetrazione di Pechino particolarmente efficace nel settore dei media, nel mondo accademico e tra le forze dell'ordine. Lo rivela China Index, un database sviluppato dall'organizzazione di ricerca non governativa con sede a Taiwan Doublethink Lab, che misura l'influenza cinese in nove ambiti: istruzione superiore, politica interna, legami economici, politica estera, forze dell'ordine, media, cooperazione militare, scambi culturali e tecnologia. Alleati diplomatici dal 1951, Cina e Pakistan hanno rafforzato negli anni le loro relazioni in tutte le categorie sottoposte a indagine, prestando particolare attenzione alla cooperazione lungo la Nuova via della seta e nell'ambito del Corridoio economico bilaterale (Cpec). L'influenza cinese risulta preponderante nel comparto tecnologico (97,7 per cento), seguita dall'industria della difesa (80 per cento) e dall'economia (54,5 per cento). Si tratta di dati che, secondo il giornalista Shahzeb Jillani, potrebbero rivelarsi sorprendenti per la popolazione e indurre una riflessione critica circa la portata dei legami tra Pechino e Islamabad. (segue) (Cip)