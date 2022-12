Cina: il Pakistan è il Paese al mondo che più risente dell'influenza di Pechino, Italia al 33mo posto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'influenza della Cina risulta forte anche nel resto del sud-est asiatico, soprattutto in Cambogia, Singapore e Thailandia, che si classificano rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione con vulnerabilità accertate tra le forze dell'ordine e nei settori di tecnologia e difesa. La quinta è occupata a pari merito dal Perù - dove l'influenza cinese è alta soprattutto in ambito sociale (72,7 per cento) e mediatico (68,2 per cento) - e in Sudafrica, particolarmente vulnerabile dal punto di vista tecnologico (93,2 per cento). Alta anche l'influenza economica e tecnologica in Asia centrale, con Kirghizistan e Tagikistan che occupano l'ottava e la nona posizione della classifica: entrambi condividono il confine con la regione autonoma a prevalenza uigura dello Xinjiang, finita al centro del dibattito internazionale per le presunte violazioni dei diritti umani attribuite agli ufficiali cinesi. La Germania e il Regno Unito occupano la 19ma e la 27ma posizione della classifica, configurandosi come i primi Paesi a livello europeo a risentire dell'influenza cinese soprattutto nelle istituzioni accademiche e nei media. Gli Stati Uniti si classificano alla 21ma posizione, con una vulnerabilità dell'84,1 per cento nelle istituzioni accademiche e del 71,9 nella politica interna. Gli ultimi posti in fondo alla classifica sono occupati dalla Macedonia del Nord e dal Paraguay, dove l'influenza della Cina è nettamente inferiore rispetto alla media globale. (Cip)