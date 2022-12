Serbia: Ufficio statistica, a novembre inflazione +15,1 per cento rispetto un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Serbia l'inflazione è aumentata del 15,1 per cento a novembre rispetto allo stesso mese del 2021. Lo ha annunciato l'Ufficio di statistica della Repubblica (Rzs), ripreso dall'agenzia "Fonet". Rispetto al mese scorso il rialzo in media dei prezzi al consumo è dell'1 per cento, mentre rispetto a dicembre 2021 i prezzi sono aumentati in media del 14,6 per cento. A novembre, su base mensile, i prezzi di ristoranti e hotel sono aumentati dell'1,7 per cento, seguiti dai prezzi abbigliamento e calzature (1,3 per cento), generi alimentari e bevande analcoliche (1,2 per cento), e affitto, acqua, elettricità, gas e altri combustibili (uno per cento). In nessuna categoria è stato registrato un calo dei prezzi nel mese di novembre. (Seb)