Sicurezza: Rastrelli (Fd'I), norme anti rave e su ergastolo ostativo non in contrasto con Costituzione

- Le norme anti rave e sull’ergastolo ostativo "non sono in contrasto con la Costituzione. Non sono norme liberticide. Su questi banchi viene contestato il carattere di necessità e urgenza delle leggi di cui discutiamo. Questa idea è sbagliata. Appare infatti surreale, grottesco, assurdo che chi ha abusato della decretazione di urgenza, oggi voglia porgere queste questioni. Chi si è infischiato per anni della sacralità di questo Parlamento, oggi si ponga a vestale della tutela costituzionale. Il gruppo di Fratelli d’Italia, che si è forgiata sui banchi dell’opposizione, ha profondo rispetto per le minoranze in favore della dialettica parlamentare. Siamo pronti al confronto". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Sergio Rastrelli, segretario della commissione Giustizia di palazzo Madama. (Rin)