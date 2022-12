Libano: leader Corrente patriottica libera, relazioni con Hezbollah messe alla prova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alleanza politica tra la Corrente patriottica libera (Cpl), partito fondato dall’ex capo dello Stato Michel Aoun, e il movimento sciita filoiraniano Hezbollah, stabilita con l’accordo del 2006 di Mar Mikhael (dal nome della chiesa in cui questo è stato concluso), non è terminata ma “è messa alla prova”, considerato che gli obiettivi stabiliti non si sono ancora concretizzati. Lo ha affermato il leader della Cpl, Gebran Bassil, in un’intervista all’emittente locale “Lbci”. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un momento in cui i rapporti tra Hezbollah e la Cpl sono tesi, sullo sfondo della campagna per l’elezione di un nuovo presidente della Repubblica e della partecipazione di alcuni ministri sciiti a una riunione del Consiglio dei ministri boicottata dal partito cristiano, svoltasi il 5 dicembre scorso. Circa le elezioni presidenziali, Bassil ha affermato che “nessuno può imporre al proprio partito un candidato o un ultimatum tra due nomi o un qualsiasi compromesso proveniente dall’estero”. "Nessun partito può sottomettersi all'opinione degli altri per evitare un vuoto presidenziale", ha aggiunto il capo della Cpl aggiungendo: "Rifiutiamo la seguente equazione: o il leader del movimento cristiano filo-siriano Marada, Sleiman Frangieh, o il comandante in capo dell'esercito Joseph Aoun. Nessuno deve imporci queste equazioni”. (segue) (Lib)