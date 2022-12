Libano: leader Corrente patriottica libera, relazioni con Hezbollah messe alla prova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bassil ha poi criticato la richiesta di Hezbollah di un presidente che "protegga la resistenza". "Vogliamo un presidente che protegga lo Stato, il partenariato nello Stato e la resistenza", ha detto, precisando che il suo partito "sta lavorando internamente per nominare un candidato serio alla presidenza". Circa un possibile incontro di dialogo che potrebbe essere organizzato dal presidente del Parlamento, Nabih Berri, il leader della Cpl ha affermato che il suo partito vi prenderà parte, sebbene in precedenza abbia rifiutato la proposta. "Perché il dialogo abbia successo, è necessaria una preparazione. Il fallimento sarebbe catastrofico", ha messo in guardia Bassil. Le dichiarazioni sono giunte mentre il Libano si trova ad assistere a un doppio vuoto, alla presidenza di Stato e a livello governativo. Il mandato di Michel Aoun è terminato il 31 ottobre e da allora i deputati libanesi non sono riusciti a trovare consenso per eleggere un suo successore. Parallelamente, dal maggio scorso, il governo in carica si occupa solo della gestione degli affari correnti. (Lib)