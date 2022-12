Italia-Spagna: il premio Tiepolo 2022 all'Ad del gruppo Fs Luigi Ferraris (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cerimonia di premiazione si terrà alla presenza dell’ambasciatore Riccardo Guariglia, premiato insieme all’Ad Ferraris anche José Bogas, amministratore delegato di Endesa Sa, società leader nel settore elettrico spagnolo e secondo operatore del mercato elettrico in Portogallo. In Spagna il Gruppo Fs Italiane ha lanciato, dal 25 novembre, i collegamenti alta velocità con il Frecciarossa 1000, il treno di punta dell’Av italiana. L’obiettivo è offrire un concreto contributo, in Italia così come in Europa, alla costruzione di un modello di trasporto intermodale, digitale, sostenibile, condividendo l’esperienza maturata in Italia con l’alta velocità, così da replicarne i risultati e i modelli di successo, soprattutto per le persone e i territori che attraversa. In Spagna il Gruppo Fs punta anche sulle collaborazioni con le istituzioni e le realtà del mondo dei trasporti e del turismo per offrire biglietti integrati e soluzioni di viaggio multimodali. (Rin)