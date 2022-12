Speciale energia: Libano, ministero Energia sblocca i lavori dell'Autorità regolamentazione elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Energia del Libano ha annunciato di aver dato il via alle procedure di assunzione per consentire l'inizio delle attività dell’Autorità di regolamentazione dell’energia elettrica, un organismo istituito da tempo, ma rimasto inattivo. Si tratta di un primo passo per sbloccare i finanziamenti della Banca Mondiale (Bm) per l'importazione regionale di gas ed alleviare carenze di energia. Il Libano ha firmato accordi per ricevere elettricità dalla Giordania e gas naturale dall'Egitto, entrambi attraverso la Siria, che rappresenterebbero ulteriori 700 megawatt di potenza nella rete del Paese, aumentando la fornitura di elettricità di diverse ore al giorno. Ad oggi il Libano fa affidamento solo sull'Iraq con il quale aveva firmato un accordo bilaterale nel 2021. La Banca Mondiale ha accettato di finanziare queste operazioni a condizione che il Libano attui le tanto attese riforme del settore elettrico aumentando i prezzi - misura che ha portato a termine a novembre - e l'avvio di un processo di reclutamento di personale qualificato per le attività dell'Autorità di regolamentazione dell’energia elettrica. Con l'elettricità e il gas che passano attraverso la Siria dilaniata dalla guerra, l'accordo deve anche essere approvato dagli Stati Uniti per conformarsi al regime di sanzioni contro il governo di Damasco, una mossa che secondo i funzionari statunitensi potrebbe avvenire solo dopo l'approvazione finale del finanziamento da parte della Banca Mondiale. (Lib)