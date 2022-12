Speciale energia: Svezia, premier Kristersson esorta cittadini a diminuire consumi di elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha esortato i cittadini a diminuire i consumi di elettricità in questa fase dell'inverno. Parlando in conferenza stampa, Kristersson ha rilevato come il calo delle temperature fa aumentare i rischi sulle forniture di energia, nel contesto di crisi globale. "Quando fa freddo, i rischi sono semplicemente molto, molto maggiori" e a ciò si aggiunge lo spegnimento del principale reattore nucleare svedese, quello di Oskarshamn 3. I cittadini svedesi, secondo il premier, "hanno risparmiato elettricità per ragioni puramente di costo. Ora vogliamo chiedere agli svedesi di risparmiare elettricità anche per ridurre il rischio di interruzioni di corrente", ha affermato. L'operatore di rete Svenska Kraftnat ha reso che non ci sono carenze imminenti nonostante le interruzioni nucleari temporanee. (Sts)