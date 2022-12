Speciale energia: Enel, perfezionata cessione business trasmissione di elettricità in Cile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel S.p.A. informa che la sua controllata quotata Enel Chile S.A.ha perfezionato in data odierna la cessione dell’intera partecipazione, pari al 99,09 per cento del capitale sociale, detenuta in Enel Transmisión Chile S.A., società quotata cilena di trasmissione di energia elettrica, a Sociedad Transmisora Metropolitana S.p.A. (Stm), controllata da Inversiones Grupo Saesa Ltda. A seguito dell’avveramento di alcune condizioni sospensive usuali per questo tipo di operazioni e successivamente all’approvazione da parte dell'autorità antitrust cilena Fiscalía Nacional Económica (Fne), la cessione è stata eseguita in conformità a un'offerta pubblica di acquisto che Stm e Mareco Holdings Corp. hanno avviato il 7 novembre e concluso il 6 dicembre 2022. Stm ha pagato un corrispettivo complessivo in termini di equity di 1.399 milioni di dollari Usa per l’intera partecipazione detenuta da Enel Chile in Enel Transmisión Chile, corrispondenti a circa 1.575 milioni di dollari Usa in termini di entreprise value, incluso l’aggiustamento prezzo basato sull’applicazione di un tasso di interesse a decorrere dal primo gennaio 2022 fino alla data di lancio dell’offerta pubblica di acquisto. Nell’ambito di tale operazione, Stm ha inoltre rimborsato i prestiti intercompany di Enel Transmisión Chile. Complessivamente l’operazione ha generato un effetto positivo sull’indebitamento netto consolidato del Gruppo di circa 1,5 miliardi di euro e un impatto positivo sul risultato netto di Gruppo reported di circa 435 milioni di euro. L'operazione non avrà alcun impatto sui dati economici ordinari del Gruppo. (Com)