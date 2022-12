Speciale energia: Mattia (Pd), nel Lazio 70 milioni per sostenere pmi contro il caro energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio 70 milioni per sostenere le imprese contro il caro energia. Così in una nota Eleonora Mattia (Pd), consigliera regionale del Lazio. Un contributo concreto "per sostenere le imprese della Regione Lazio, già in difficoltà per gli effetti della pandemia e ora ulteriormente frenate a causa dell'inflazione e del caro energia causato dalla Guerra. Nuovo fondo piccolo credito energia, Fondo patrimonializzazione Pmi, Nuovo fondo futuro e Nuovo fondo piccolo credito ordinario: questi i quattro bandi in apertura tra dicembre 2022 e gennaio 2023, - con una dotazione finanziaria complessiva di 70 milioni di euro – che sosterranno l'accesso al credito delle Mpmi laziali, una boccata d'aria per tantissime realtà che soffrono le contingenze storiche, con l'obiettivo di rivitalizzare e proiettare al futuro il nostro tessuto produttivo ancora una volta con fatti – e non promesse – al fianco di chi ha resistito negli anni più difficili e continua a creare lavoro e rendere il Lazio competitivo dal punto di vista nazionale e internazionale", conclude Mattia. (Com)