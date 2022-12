Speciale energia: Congresso Usa denuncia multinazionali, nessuna intenzione di abbandonare combustibili fossili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le grandi multinazionali nel campo degli idrocarburi non hanno realmente intenzione di abbandonare l’utilizzo di combustibili fossili, nonostante gli sforzi per dimostrarsi impegnate nel contrasto al cambiamento climatico. È quanto emerge da un rapporto preparato dalla commissione per la supervisione della Camera dei rappresentanti Usa. In alcuni documenti ottenuti dall’emittente “Nbc News” viene sottolineato che alcune grandi aziende energetiche (come Shell, Chevron, Bp e American Petroleum Institute) hanno approvato importanti investimenti in progetti tesi a “proteggere e consolidare l’utilizzo di combustibili fossili nel prossimo futuro, ben oltre il limite di tempo che gli scienziati hanno avvisato di non superare per evitare una catastrofe climatica”. Il rappresentante democratico Ro Khanna ha affermato che “si presentano come aziende attente all’ambiente e impegnate nella transizione energetica, ma allo stesso tempo lavorano per aumentare la produzione e le emissioni inquinanti”. Nel documento, firmato solo dai componenti democratici della commissione, viene sottolineato che le compagnie registreranno profitti miliardari dagli ultimi investimenti in idrocarburi. Si stima che Chevron otterrà proventi per 200 miliardi di dollari nei prossimi 40 anni dal rafforzamento della produzione di petrolio al largo delle coste australiane. (Was)