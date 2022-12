Regno Unito: Hunt, affrontare l'inflazione è "responsabilità numero uno" del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principale responsabilità del governo del Regno Unito è contrastare l'inflazione. Lo ha detto all'emittente televisiva "Sky News" il cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt. Il ministro ha affermato che gli scioperi in corso nel Paese sono un "sintomo del fatto che le persone sono molto preoccupate che le loro buste paga non stiano andando così lontano come avrebbero dovuto". Hunt ha anche insistito sul fatto che il governo non sta accettando richieste di aumenti salariali superiori all'inflazione perché l'obiettivo è quello di tenere tale dato sotto controllo: "La mia responsabilità numero uno come cancelliere è assicurarmi di affrontare l'inflazione, e questo frenerà - credo - la rabbia di fondo che molte persone provano". L'inflazione ha raggiunto l'11 per cento in ottobre e il governo ha precedentemente sostenuto che forti aumenti salariali potrebbero spingere l'inflazione ancora più in alto poiché le aziende potrebbero aumentare i prezzi per coprire salari più alti. (Rel)