Usa: consigliere Americhe del presidente Biden oggi in Messico (2)

- Martedì 13 Dodd si trasferisce a Quito, capitale dell'Ecuador, per un incontro con il presidente, Guillermo Lasso, occasione per discutere, tra le altre cose, di crescita economica, migrazione e lotta al traffico di stupefacenti nella regione. Il giorno successivo, mercoledì 14, il consigliere presidenziale sarà in Costa Rica, accolto dal presidente Rodrigo Chaves. I due affronteranno temi di interesse reciproco come la partecipazione della Costa Rica nell'Alleanza per la prosperità economica delle americhe, la cooperazione su temi migratori e il peggioramento della situazione dei diritti civili e politici in Nicaragua. (Was)