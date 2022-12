Sicurezza: giovani neopatentati al centro del Rapporto DEKRA 2022 “Mobilità dei giovani” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, ha sottolineato: “Registro con particolare attenzione il dato relativo alla mortalità dei giovani, da cui bisogna partire. L’esame di preparazione alla guida dovrebbe avere una finalità dissuasoria rispetto all’uso dei telefonini, considerando soprattutto la pratica. La repressione, da sola, non aiuta poiché la sanzione arriva sempre troppo tardi. La fase preventiva e formativa è essenziale per andare verso la Vision Zero”. Secondo Gian Carlo Blangiardo, presidente Istat, “la funzione della statistica è quella di monitorare un fenomeno importante con interesse, di mettere in evidenza l’evoluzione e dare dati di conforto. Abbiamo di fronte un grande problema rispetto alla sicurezza stradale. Se è vero che il tema esiste ed è importante, bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno rispetto a quelle che sono le vittime e i feriti in merito alla classe d’età dei giovani. Se andiamo a vedere i dati statistici le cose sono progressivamente migliorate, vuol dire che un cambiamento sta avvenendo e ci auguriamo che si proceda in questa direzione”. (segue) (Rin)