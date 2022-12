Sicurezza: giovani neopatentati al centro del Rapporto DEKRA 2022 “Mobilità dei giovani” (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Filiberto Mastrapasqua, direttore del Servizio Polizia stradale, “le sanzioni più frequentemente erogate sulla base dei dati recenti riguardano l’eccesso di velocità, la mancanza di cinture di sicurezza allacciate, auricolare o vivavoce. In particolare, le distrazioni sfuggono ai dati percentuali anche se sappiamo benissimo che quella da cellulare è una tra le più importanti cause di incidenti. È fondamentale, pertanto, intervenire sul fattore umano investendo sull’aspetto culturale di chi si mette alla guida, soprattutto formando i più giovani”. Eugenio Patanè, assessore ai Trasporti e alla Mobilità Roma Capitale, ha rilevato che “se consideriamo la sicurezza stradale come una materia a sé stante sbagliamo approccio. Occorre una visione complessiva sulla mobilità all’interno delle nostre città. Bisogna lavorare sulla diminuzione del traffico privato e della proprietà di autovetture attraverso maggiori investimenti sullo sharing”. Hanno preso parte all’evento anche: Roberto Mastrangelo, responsabile Gestione Rete Anas, Alfonso Celotto, Capo di Gabinetto del ministero per le Riforme istituzionali e Luigi Di Matteo, dirigente Aci. (Rin)