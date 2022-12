Migranti: Gasparri (FI) in visita a Comando Guardia costiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Questa mattina il vicepresidente del Senato, senatore Maurizio Gasparri, si è recato in visita presso il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. Ad accoglierlo il comandante ammiraglio, Nicola Carlone che, assieme ai suoi collaboratori, ha mostrato al senatore Gasparri la sede del Comando e le sue funzionalità e fatto il punto sulle attività della Guardia costiera italiana. "Ringrazio il comandante ed i suoi uomini per l'accoglienza - ha detto Gasparri al termine della visita -. La loro presenza sulle nostre coste e nei nostri mari rappresenta un autentico presidio di sicurezza e di legalità. Ancor di più in questi anni in cui hanno ulteriormente intensificato il loro servizio per poter gestire nel modo migliore i flussi di clandestini che tentano di arrivare in Italia e che, molto spesso, devono al loro generoso intervento la propria sopravvivenza. Un orgoglio italiano che ringrazio e che continueremo a sostenere in tutte le nostre iniziative parlamentari". (Rin)