Russia: ministero Esteri, Papa Francesco non si è scusato per critiche di popoli russi

- Il Papa Francesco non si è scusato per aver criticato i buriati e ceceni, due popoli russi coinvolti nell'operazione speciale in Ucraina. Lo ha affermato su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando la dichiarazione del segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin, che aveva suggerito il Vaticano come sede per i negoziati tra la Russia e l'Ucraina. "Temo che io e i miei fratelli ceceni e buriati non lo abbiamo apprezzato. Per quanto mi ricordo, nessuno ha presentato delle scuse dal Vaticano", ha scritto Zakharova. (Rum)