Roma: "Mafiosi, mi avete lasciato senza acqua", le urla di Campiti durante la sparatoria

- "Mafiosi mi avete lasciato senza acqua”: secondo i testimoni oculari è quanto ha urlato, subito dopo aver aperto il fuoco, Claudio Campiti, il 57enne che ieri ha sparato contro i partecipanti a una riunione di condominio a Fidene uccidendo tre donne e ferendo altre persone. Lo racconta Maurizio, uno dei residenti del consorzio Valleverde, ancora sconvolto all’indomani della sparatoria. Maurizio stamattina è tornato sulla scena del crimine insieme alla moglie. In cinque sono saltati addosso a Campiti per fermarlo. “Diceva che siamo mafiosi e che lo abbiamo lasciato senz’acqua, io lo bloccavo, gli stavo sopra con le ginocchia, eravamo in 4 o 5 a fermarlo, alcuni sono usciti, altri si sono sentiti male. È stata una cosa disumana, aveva una forza inaudita - racconta Maurizio -. Ci siamo buttati addosso e lo abbiamo immobilizzato. Ce l’aveva soprattutto con la dirigenza (del consorzio, ndr), pretendeva l’allaccio alle fogne, all’acqua e alla luce ma non era idoneo. Non si era nemmeno mai presentato alle riunioni”. (Rer)