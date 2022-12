Fiere: Mimit, Urso incontra presidente Aefi Danese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il ministro Urso "ha incontrato Maurizio Danese, presidente Aefi (Associazione esposizioni e fiere italiane) per discutere della necessità di una politica internazionale per le fiere italiane e per fare al Mimit una vetrina per le eccellenze del sistema fieristico italiano". E' quanto si legge sul profilo Twitter del ministero delle Imprese e del made in Italy. (Rin)