Qatar: Tajani, condannare atti di corruzione, ma salvaguardare le istituzioni

- "Io sono un garantista verso tutte le forze politiche che vengono coinvolte in vicende penali, anche scabrose" come quella che coinvolge il Parlamento europeo: lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto in un punto stampa al suo arrivo al Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Purtroppo, trovare a casa della vicepresidente del Parlamento europeo soldi contanti non è un bell'esempio. Ma difendo le istituzioni, non dobbiamo confondere i soggetti coinvolti in casi di corruzione con l'istituzione. Le mele marce stanno ovunque", ha detto. "La loro condotta è esecrabile, atti da condannare, vergognosi e inaccettabili", ha dichiarato Tajani, "ma non per questo dobbiamo favorire chi vuole colpire le istituzioni comunitarie". Secondo il ministro, la responsabilità penale è personale e non deve indebolire l'immagine del Parlamento europeo, definito "un presidio di democrazia e libertà". "La presidente Metsola ha fatto bene a intervenire immediatamente a difesa delle istituzioni, favorendo il corso della giustizia", ha aggiunto. "Restiamo in guardia, accertiamo la verità, ma dobbiamo aspettare l'esito dell'attività giudiziaria, certo tutto lascia pensare che abbiano responsabilità gravi, essendo stati colti in flagrante", ha concluso Tajani. (Beb)