Roma: prefetto Frattasi, choc per sparatoria ma era imprevedibile, città è sicura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La sparatoria di ieri a Fidene è "un evento che ha qualcosa di drammaticamente imponderabile" e “non è dimostrativo di un fallimento del sistema sicurezza di Roma, che è resta una città sicura. Esprimo il mio dolore per quanto avvenuto ieri, è stato uno choc per tutti, ma Roma è e resta una città sicura”. Lo ha detto il prefetto di Roma, Bruno Frattasi, a termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, a cui hanno partecipato anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’assessora alle Politiche per la sicurezza capitolina, Monica Lucarelli, e il questore di Roma, Carmine Belfiore. “Abbiamo concluso da qualche minuto il comitato provinciale di sicurezza pubblica, a cui ha partecipato anche il sindaco Gualtieri - ha aggiunto Frattasi -. È stato un lungo comitato in cui abbiamo esaminato, punto per punto, la vicenda di ieri. Quello che mi sento di dire è che la città di Roma è stata colpita da questo gravissimo episodio, ma questo non dimostra per nulla che ci sia stato un fallimento del sistema di sicurezza della città. Roma è e resta una città sicura. Capisco lo choc subito dalla città, ma si tratta di un evento che ha qualcosa di drammaticamente imponderabile, ma che purtroppo è accaduto e con cui dobbiamo fare i conti”, ha concluso Frattasi. (Rer)