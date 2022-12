Regno Unito: Hunt, nonostante crescita economica il Paese ha di fronte "una strada difficile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha davanti a sé una "strada difficile", nonostante la crescita economica registrata a ottobre. Lo ha affermato il cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, ripreso dal quotidiano "The Guardian". "Anche se le cifre di oggi mostrano una certa crescita, voglio essere onesto sul fatto che ci sia una strada difficile da percorrere. Come il resto d'Europa, non siamo immuni dalle scosse di assestamento del Covid-19, dalla guerra di Putin e dagli alti prezzi globali del gas. Il nostro piano ha ripristinato la stabilità economica e contribuirà a ridurre l'inflazione il prossimo anno, ma ha anche gettato le basi per una crescita a lungo termine attraverso continui investimenti record in nuove infrastrutture, scienza e innovazione", ha detto Hunt. (Rel)