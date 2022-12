Russia: Cremlino, non intendiamo cambiare rapidamente la dottrina nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non intende cambiare rapidamente la sua dottrina nucleare. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Non stiamo parlando di iniziative in questo ambito", ha detto Peskov rispondendo ad una domanda in merito. "C'è un constante ragionamento, un confronto di linee guida dottrinali, il tutto è costantemente analizzato dagli esperti, anche tenendo conto di come si sviluppa la situazione generale", ha aggiunto. (Rum)