Qatar: Tajani, istituzioni attuino norme per controllo interno, corruzione è questione di coscienza personale

- Le istituzioni europee devono essere serie e affidabili, e applicare tutte misure necessarie per controllare ciò che accade al loro interno. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto in un punto stampa al suo arrivo al Consiglio Affari esteri di Bruxelles." La lista delle lobby è un fatto positivo, è giusto che ci sia rigore anche da questo punto di vista", ha detto. "Essere corrotti, però, è una questione che riguarda la coscienza di ognuno di noi, riguarda i nostri valori. C'e sempre un modo per sfuggire alle regole, che non sempre bastano", ha aggiunto. "Ciascuno di noi dovrebbe spiegare, ai nostril figli e ai nostri nipoti, che innanzitutto bisogna essere persone oneste, qualsiasi lavoro si faccia", ha concluso Tajani. (Beb)