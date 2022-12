Roma: prefetto Frattasi, non appurati segnali da Campiti su possibile raptus omicida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sparatoria di Fidene “è stata un evento determinato da una circostanza, c’era stato in qualche modo un contenzioso civile che questo signore (Claudio Campiti, ndr) portava avanti con il consorzio, ma non c’erano segnali evidenti che l'uomo potesse esplodere nel raptus omicida di ieri”. Lo ha detto il prefetto di Roma, Bruno Frattasi, a termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, a cui hanno partecipato anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’assessora capitolina alle Politiche per la sicurezza, Monica Lucarelli, e il questore di Roma, Carmine Belfiore. “Nonostante questo – ha aggiunto Frattasi - le forze dei carabinieri di Rieti avevano dato un diniego per il porto d’armi. Sappiamo che si è recato al poligono di tiro, dove era iscritto da diversi anni, e poi da lì si è allontanato con l’arma, ed è andato a Fidene dove ha fatto quello che ha fatto. Le indagini sono in corso, per cui la magistratura appurerà quelle che sono le responsabilità ascrivibili, e a quali persone, per quanto avvenuto". (Rer)